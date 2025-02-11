КГК предложил жителям Могилевщины пожаловаться на проблемы с водой и ее качество

Опубликовано: 11.02.2025 17:23 , Обновлено: 11.02.2025

Комитет госконтроля (КГК) Могилевской области решил провести горячую линию по вопросам обеспечения населения качественной питьевой водой. Журналист Telegraf.news посмотрел, когда и по какому номеру звонить, а также на что конкретно предложили пожаловаться.

Так, горячую линию запланировали организовать 12 и 13 февраля . КГК Могилевщины [link href=“https://t.me/kgk_oficial/5599” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещал [/link] принимать обращения с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону 191.

Жителям населенных пунктов области предложили пожаловаться на проблемы и недостатки в обеспечении качественной питьевой водой, а также высказать свое мнение об улучшении качества оказания коммунальных услуг в этой сфере.

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Бекета пообещал к концу 2025 года “обеспечить качественной питьевой водой” всех потребителей в стране. Также он рассказал, сколько станций обезжелезивания воды решили построить в этом году.

В Министерстве ЖКХ пообещали обеспечить всех белорусов «качественной питьевой водой» к концу 2025 года