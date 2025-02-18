КГК предложил жителям Минщины пожаловаться на задержку зарплаты. Когда звонить?

Опубликовано: 18.02.2025 17:23 , Обновлено: 18.02.2025

Комитет государственного контроля (КГК) сообщил о проведении горячей линии по выплате зарплат для жителей Минской области. Журналист Telegraf.news посмотрел, когда и по какому номеру можно звонить, чтобы пожаловаться на задержку заработка.

Так, горячую линию КГК [link href=“https://t.me/kgk_oficial/5628” target=“_blank” rel=“noopener”] решил [/link] провести 19 и 20 февраля . Звонки пообещали принимать с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону 191 .

Можно сообщить как о фактах несвоевременной выплаты зарплаты, так и задолженности по ней. Такие же жалобы можно отправить на электронную почту kgkminobl@mail.belpak.by или в [link href=“https://t.me/Violation2022_bot” target=“_blank” rel=“noopener”] чат-бот [/link] Telegram-канала Комитета госконтроля.

Ранее Telegraf.news писал, что житель Минска обратился в редакцию одной из белорусских газет с вопросом, положена ли ему двойная оплата за работу 23 февраля. Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук расставила все точки над i в этом вопросе.

Адвокат объяснила, положена ли двойная оплата белорусам за работу 23 февраля