КГК предложил белорусам срочно пожаловаться на плохие дороги. Дали всего три дня
Комитет госконтроля Беларуси предложил пожаловаться на плохие дороги. Сделать это можно с 20 по 22 июня.
В КГК заявили, что для этого открыли короткий номер - 191.
Позвонив по нему, можно рассказать:
- о проблемах, связанных с ремонтом, содержанием улиц и тротуаров;
- если ремонтные работы по ремонту улицы были выполнены некачественно;
- рассказать о бесхозяйственности, связанной с обслуживанием дорог;
- о нарушения закона и прочее.
Звонить можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Всю поступившую информацию пообещали изучить и проверить.
Напомним, ранее Телеграф писал, что Минтранс повысил тарифы за проезд по платным дорогам: