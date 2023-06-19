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КГК предложил белорусам срочно пожаловаться на плохие дороги. Дали всего три дня

КГК предложил белорусам срочно пожаловаться на плохие дороги. Дали всего три дня
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Комитет госконтроля Беларуси предложил пожаловаться на плохие дороги. Сделать это можно с 20 по 22 июня.

В КГК заявили, что для этого открыли короткий номер - 191.

Позвонив по нему, можно рассказать:

  • о проблемах, связанных с ремонтом, содержанием улиц и тротуаров;
  • если ремонтные работы по ремонту улицы были выполнены некачественно;
  • рассказать о бесхозяйственности, связанной с обслуживанием дорог;
  • о нарушения закона и прочее.

Звонить можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Всю поступившую информацию пообещали изучить и проверить.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минтранс повысил тарифы за проезд по платным дорогам:

Минтранс повысил тарифы за проезд по платным дорогам

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