КГК предложил белорусам срочно пожаловаться на плохие дороги. Дали всего три дня

Опубликовано: 19.06.2023 18:08 , Обновлено: 19.06.2023

Комитет госконтроля Беларуси предложил пожаловаться на плохие дороги. Сделать это можно с 20 по 22 июня.

В КГК заявили, что для этого открыли короткий номер - 191.

Позвонив по нему, можно рассказать:

о проблемах, связанных с ремонтом, содержанием улиц и тротуаров;

если ремонтные работы по ремонту улицы были выполнены некачественно;

рассказать о бесхозяйственности, связанной с обслуживанием дорог;

о нарушения закона и прочее.

Звонить можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Всю поступившую информацию пообещали изучить и проверить.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минтранс повысил тарифы за проезд по платным дорогам:

Минтранс повысил тарифы за проезд по платным дорогам