КГК предложил белорусам пожаловаться на задержку зарплаты

Опубликовано: 10.12.2024 21:12 , Обновлено: 10.12.2024

В Комитете государственного контроля (КГК) Беларуси сообщили, что 11 и 12 декабря запланировали провести горячую линию, куда белорусы смогут пожаловаться на задержку зарплаты.

Так, если вам не дали вовремя зарплату, вы можете позвонить по номеру 191 и рассказать подробно о случившемся. Звонки будут принимать с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Также можно пожаловаться на задержку заработка в [link href=“https://t.me/Violation2022_bot” target=“_blank” rel=“noopener”] чат-бот [/link] КГК в Telegram. “Каждое обращение будет изучено”, - [link href=“https://t.me/kgk_oficial/5283” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минском городском суде рассказали, когда наниматель при увольнении должен выплатить белорусам не меньше трех средних заработков. Напомним, при прекращении трудовых отношений работодатель должен вовремя и в полном объеме рассчитаться с сотрудником.

Когда наниматель обязан выплатить белорусам не меньше 3 зарплат при увольнении? В суде рассказали