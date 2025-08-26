КГК предложил белорусам пожаловаться на навязанные страховки

Опубликовано: 26.08.2025 15:28 , Обновлено: 26.08.2025

Комитет госконтроля (КГК) предложил белорусам пожаловаться на навязанные договоры страхования и прочие проблемы в этой сфере. Для этого ведомства на два дня пообещало отрыть тематическую "горячую" линию. Узнали, когда и куда можно звонить.

Как сообщили в пресс-службе КГК, “горяча” линия по вопросам страхования граждан будет работать в среду и четверг, 27 и 28 августа. Традиционно звонить в это время можно будет по короткому телефонному номеру ведомства - 191. График работы “горячей” линии следующий:

с 10:00 до 13:00,

с 14:00 до 17:30.

Как пояснили в ведомстве, пожаловаться государственным контролёрам можно не только на навязанные договоры страхования при оказании банковских, туристических или иных услуг. Эта практика в Беларуси считается незаконной и даже, к примеру, если условием для предоставления кредита банком является страхование кредитной суммы, клиенту обязаны предоставить право самостоятельно выбрать страховую компанию, а не навязывать конкретную фирму, с которой сотрудничает банк.

Кроме того, пожаловаться сотрудникам КГК в ближайшие два дня можно и на размер страховой выплаты, в которой вы оказались не согласны, или на неправомерный, на ваш взгляд, отказ в выплате страхового возмещения. Примут контролёры и жалобы на “введение в заблуждение” об условиях страхования при обращении к страховщику либо к страховому агенту.

Помимо телефонных звонков, ведомство пообещало принимать жалобы и через чат-бот официального Telegram-канала Комитета.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января 2025 года суммы страховки в Беларуси начали указывать в базовых величинах, а страховые взносы официально разрешили платить в безналичной форме с использованием соответствующих платежных средств.

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