КГК предложил белорусам пожаловаться на детские площадки, гаражи и сараи

Опубликовано: 15.04.2025 07:55 , Обновлено: 15.04.2025

Комитет госконтроля во вторник, 15 апреля, предложил белорусам пожаловаться на состояние детских площадок во дворах жилых домов, а также на гаражи и сараи. Узнали, какие именно вопросы, относящиеся к компетенции коммунальных служб и не только, можно будет поднять в ходе сегодняшней "горячей линии" ведомства.

Озвучить свои вопросы и оставить жалобы по содержанию дворовой территории жилых домов можно будет по короткому номеру 191 в следующее время:

с 9:00 до 13:00,

с 14:00 до 18:00.

Проблемные вопросы, которые можно будет затронуть на сегодняшней “горячей линии”, в КГК обозначили так:

неисправности отдельных элементов и ненадлежащее состояние в целом детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, которые “препятствуют их безопасной эксплуатации”;

аварийное или неудовлетворительное состояние находящихся во дворах сараев, гаражей, иных построек, “к которым не ограничен доступ посторонних лиц”.

Помимо телефонного звонка традиционно КГК предложил обращаться также кчат-боту их официального Telegram-канала. Туда можно направить не только текстовую жалобу, но и сбросить фотографии, подтверждающие выявленные вами нарушения, а также указать адрес “объекта в неудовлетворительном состоянии” и свои контактные данные. По ним с вами потом смогут связаться специалисты ведомства для уточнения сведений о тех или иных недостатках.

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