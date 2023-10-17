КГК предложил белорусам пожаловаться на банковские кредиты

Опубликовано: 17.10.2023 08:05 , Обновлено: 17.10.2023

Комитет государственного контроля (КГК) дал белорусам три дня, чтобы высказать свои претензии по поводу работы кредитных организаций. С 17 по 19 октября тем, кто столкнулся с какими-либо проблемами с получением кредитов и займов, дали возможность пожаловаться на это на специальной «горячей» линии.

Пожаловаться белорусам в КГК предложили на “быстрые деньги”, выдачу кредитов при посредничестве брокеров, отказ в получение кредита в банке. Обо всём этом сотрудникам Госконтроля можно рассказать, обратившись в ведомство в ближайшие три дня с 10:00 до 13:00 или с 14:00 до 17:30.

“Если с вас неправомерно удержали комиссию при обращении за получением займа, банк отказал в выдаче кредита и отправил к кредитному брокеру или вы стали жертвой обмана, обратившись за получением кредита или займа – звоните на короткий номер 191”, - призвали в КГК.

Кроме того, озвучить проблемы, связанные с получением кредита в банке, белорусы также могут, написав в эти дни в чат-бот телеграм-канала КГК.

Напомним, ранее милиция призвала белорусов бдительнее подходить к вопросам, связанным с оформлением потребительских кредитов. По данным МВД, в Беларуси участились случаи нового способа мошенничества, при котором “жертва сама берет на свое имя кредит и переводит деньги злоумышленникам”.

В МВД попросили белорусов не брать кредиты. Это как?