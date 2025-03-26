КГК предложил белорусам пожаловать на качество картошки, а МАРТ уже отчитался о проверках

Опубликовано: 26.03.2025 07:46 , Обновлено: 26.03.2025

Комитет государственного контроля (КГК) объявил о проведении тематической "горячей" линии, предложив белорусам пожаловаться на качество овощной продукции, в частности, картофеля. Между тем, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уже отчиталось о результатах своих проверок, инициированных именно после жалоб покупателей на нехватку качественного картофеля в белорусских магазинах.

“Горячая” линия КГК будет работать в среду, 26 марта, по короткому номеру 191. Звонки планируют принимать по следующему графику:

с 9:00 до 13:00,

с 14:00 до 18:00.

[info_b]Обратиться в КГК можно и через чат-бот Telegram-канала ведомства. Туда помимо текста жалобы можно также прислать фотографии предположительных нарушений.[/info_b]

Помимо жалоб на качество картошки в ведомстве предложили белорусам также сообщать информацию о фактах отсутствия в магазинах любой плодоовощной продукции белорусского производства. Будут принимать и претензии по возможному завышению цен на эту продукцию.

Что показала проверка МАРТ?

Тем временем МАРТ 25 марта отчитался о результатах уже проведённых контрольных проверок наличия и качества картофеля в 219 торговых объектах страны. Их проводили с 18 по 24 марта при участии представителей облисполкомов, Минского городского и районных исполкомов.

“Бульба ёсць i будзе!” - уверенно отчитались в ведомстве и рассказали о выявленных нарушениях.

Так, лишь в 4% проверенных торговых точках картофель, по мнению проверяющих, не соответствовал требованиям законодательства. Они обнаружили на клубнях следы гнили, трещины и другие механические повреждения, а часть картофеля была зеленой.

Проверяли ли представители министерства размер картошки в магазинах (в соцсетях много жалоб белорусов на то, что она очень мелкая), в ведомстве не сообщили.

В МАРТ, однако, назвали конкретных производителей и поставщиков некачественного картофеля, который пришлось изъять из продажи:

ОАО “Вульковский рассвет”,

КФХ “Ункомбел агро”,

КХ Пакуша И.А.,

КФХ ” Цнянские экопродукты”,

ОАО “Рассвет”,

ОАО “Тихиничи”,

КФХ “Вармас”,

КФХ “АгроЛайнПлюс”. Товар, не соответствующий требованиям, реализации.

Между тем, в 4 торговых объектах проверяющие вовсе не нашли картошки (продавцы сослались на то, что их поставщики не выполнили вовремя заявки):

в магазинах сети ООО “Санта Ритейл” в Минске,

в ООО “ИКС ПЛЮС” в Гомеле,

у индивидуального предпринимателя Полуян О.А. в Гродно.

Были выявлены и случаи завышения цены на картофель. Так, один из индивидуальных предпринимателей (Кара В.Р.,), как утверждают в МАРТе, продавал свежий картофель за 2 рубля за кило, тогда как предельная максимальная розничная цена на этот продукт сейчас установлена на уровне 1,10 рубля за кило.

[info_b]По данным МАРТ, запасы картофеля в стабилизационных фондах Беларуси на данный момент составляют порядка 17 тыс. тонн. По оценке специалистов ведомства, этого должно хватить до конца межсезонного периода.[/info_b]

Тем не менее, как ранее рассказал Telegraf.news, 25 марта стало известно, что правительство Беларуси продлило ещё на три месяца лицензирование вывоза картофеля за пределы страны, введённое в декабре 2024 года.

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