КГК поручил белорусским школьникам "промониторить" цены в магазинах. Зачем?

Опубликовано: 22.01.2025 17:28 , Обновлено: 25.04.2025

Сотрудники Комитета госконтроля Гродненской области поручили белорусским школьникам промониторить цены в магазинах. Целью такого мероприятия было проследить стоимость некоторых товаров до и после Нового года. По мнению КГК, подобные задания способствуют "профориентационной подготовке" и "патриотическому воспитанию" молодёжи.

В ведомстве рассказали, что в 2024 году между КГК и одной из гимназий Гродно было подписано “соглашение о сотрудничестве”, согласно которому контролёры курируют профильный класс, где особое внимание уделяется предметам “экономической направленности”.

В связи с этим накануне Нового года сотрудники Госконтроля дали старшеклассникам задание, которое заключалось в мониторинге цен в магазинах. В итоге ребята пришли к выводу, что в течение 15 дней изменилась стоимость ананаса и винограда — цены на них, как утверждают школьники, стали ниже. По их мнению, это связано с “ограниченным сроком реализации и потребления товара”, добавили в КГК.

“Также были изучены цены на товары, в отношении которых установлены предельные цены (картофель, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, свекла). Нарушений юные контролёры не выявили”, — заявили в ведомстве. Там добавили, что школьникам настолько понравилось, что они по собственной инициативе предложили промониторить цены на другие позиции — канцелярские товары, одежду и сложнобытовую технику.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля Беларуси опубликовал план проверок по каждому региону страны с января по июнь 2025 года. По сравнению с первым полугодием 2024 года, количество организаций, в которые пообещали наведаться контролёры, уменьшилось на 9,9%. А если провести параллель с периодом за июнь-декабрь текущего года, то, наоборот, число “визитов” стало больше на 20%.

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