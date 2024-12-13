Госконтроль назвал список компаний в Беларуси, куда придут с проверками в первой половине 2025 года

Опубликовано: 13.12.2024 18:52 , Обновлено: 13.12.2024

Комитет государственного контроля Беларуси опубликовал план проверок по каждому региону страны с января по июнь 2025 года. По сравнению с первым полугодием 2024 года, количество организаций, в которые пообещали наведаться контролёры, уменьшилось на 9,9%. А если провести параллель с периодом за июнь-декабрь текущего года, то, наоборот, число "визитов" стало больше на 20%.

В ведомстве рассказали, что перед тем, как составить список на первое полугодие 2025 года, КГК проанализировал 105 тысяч организаций и предприятий Беларуси. В результате “высокую степень риска” присвоили 27,9 тысячам “субъектов хозяйствования”, среди которых под “выборочную проверку” попали 2049.

”…При этом 257 компаний будут проверены в рамках совместных проверок нескольких контролирующих и надзорных органов”, — уточнили к Комитете государственного контроля.

Там добавили, что более 72,3% “визитов” составят контрольные мероприятия МЧС, Минтруда и соцзащиты, Минприроды, Госстандарта и др. Что касается конкретно проверок КГК, то, по данным ведомства, его сотрудники запланировали наведаться на 83 предприятия Беларуси, что составляет 3,5% от общего числа.

Например, уже в январе те или иные контролёры пообещали прийти с проверкой на Минский моторный и маргариновый заводы, предприятие “МинскСортСемОвощ”, Минское отделение БелЖД, а также в Национальную школу красоты, ООО “БелФудСервис”, Университетскую стоматологическую клинику и т.д. Всего за январь-июнь 2025 года в Минске запланировали проверить 285 предприятий.

Кроме того, по всей Республике пообещали проверить следующее количество организаций:

в Брестской области – 342;

в Витебской области – 262;

в Гомельской области – 289;

в Гродненской области – 279;

в Минской области – 277;

в Могилёвской области – 315.

[info_b]Ознакомиться с перечнем плановых проверок по регионам и узнать, представители каких именно госорганов планируют нанести свой визит в ту или иную организацию, можно на официальном сайте КГК, то есть здесь.[/info_b]

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