КГК дал белорусам 8 часов, чтобы пожаловаться на кладбища

Опубликовано: 10.04.2026 09:27 , Обновлено: 10.04.2026

Комитет государственного контроля (КГК) запустил утром 10 апреля новую "горячую" линию. На этот раз ведомство предложило белорусам обсудить актуальный в преддверии Радоницы вопрос - состояние кладбищ и дорог, ведущих к местам захоронений. Чтобы озвучить свои претензии, просьбы и предложения, у белорусов есть всего 8 часов.

В течение всего сегодняшнего рабочего дня - с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 - в КГК готовы принимать звонки от граждан на короткий номер 191 .

В ведомстве традиционно набросали список проблемных вопросов, на которые могут пожаловаться звонящие. Сегодня это:

ненадлежащее состояние кладбищ, а именно отсутствие мусорных площадок или контейнеров для мусора, повреждение забора на кладбище, горы поваленных деревьев или заросли кустарников;

несвоевременный вывоз мусора;

завалы мусора или хлама в проходах к захоронениям;

отсутствие обустроенных подъездных дорог к кладбищам или их ненадлежащее состояние;

претензии к работе администрации кладбища, в том числе, по поддержанию порядка.

Для тех, кому не удастся дозвониться на горячую линию, есть альтернативный вариант, как всё же донести свои претензии контрольному ведомству. Для этого достаточно написать в специальныйчат-бот официального Telegram-канала КГК. Туда же можно сбросить фото и видео конкретных нарушений или того же ненадлежащего состояния с указанием конкретной локации.

Кстати, незадолго перед Радоницей на самом “молодом” действующем кладбище Минска - “Лесном” - изменили правила платного въезда и парковки на территории. Руководство кладбища предупредило, что в сам праздничный день транспортные средства и вовсе могут не пустить на территорию.

Перед Радоницей на одном из кладбищ Минска изменили правила платной парковки