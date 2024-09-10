КГК дал белорусам 14 часов, чтобы пожаловаться на плохие остановки и неудобное расписание в Минске и ещё 6 городах

Опубликовано: 10.09.2024 15:36 , Обновлено: 10.09.2024

Комитет государственного контроля Беларуси дал жителям страны два дня, в течение которых каждый может позвонить на "горячую" линию и пожаловаться на целый ряд вопросов, связанных со сферой транспортного обслуживания Минска и городов-спутников. Звонки пообещали принимать в определённые часы в среду и четверг.

В КГК сообщили, что с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в среду и четверг, 11 и 12 сентября, по короткому номеру 191 будут принимать звонки от белорусов, которых не устраивает что-либо из нижеперечисленного, а именно:

ненадлежащая работа перевозчиков Минска (нарушения графиков движения, малая вместимость транспорта);

проблемы транспортного сообщения между Минском и столичными городами-спутниками;

невыдача чеков при оплате проезда, несоблюдение правил техники безопасности;

неудовлетворительное состояние транспорта и остановочных пунктов.

[info_b]Городами-спутниками Минска являются Дзержинск, Фаниполь, Заславль, Логойск, Смолевичи и Руденск.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что КГК Беларуси опубликовал план проверок по каждому региону страны с июля по декабрь текущего года. По сравнению с первым полугодием, количество организаций, в которые пообещали наведаться контролёры, сократилось почти на четверть. Ожидается, что проверки затронут как государственные, так и частные предприятия по всей Республике.

Больше 1500 организаций. КГК поделился списком белорусских предприятий, куда пообещал прийти с проверкой