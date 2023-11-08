Каток у Дворца спорта в Минске пообещали открыть с 17 ноября. Но есть нюанс
В администрации столичного Дворца спорта назвали дату открытия катка. По словам представителей, его могут залить уже в середине ноября. Однако это не точно.
Сотрудники Дворца спорта отметили, что планируют начать работу катка уже с 17 ноября. Но, как передает госагентство “Минск-Новости”, все зависит “от погодных условий”.
А что по ценам? По информации “МН”, их пообещали оставить такими же, как и прошлом году:
- в будние — 6 руб.
- в будние на последний сеанс (с 23:00 до 23:45) со скидкой — 3 руб.
- по выходным и праздникам — 7 руб.
- детям до 14 лет,
- пенсионерам (с 10:00 до 15:45), студентам (с 21:00 до 21:45) — 4 руб.
- семейный билет (в будни с 10:00 до 16:45, в выходные с 10:00 до 10:45): для ребенка до 14 лет — 3 руб., для взрослого — 5 руб.
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[info_b]45-минутные сеансы должны начинаться с 10:00, завершатся в 23:45.[/info_b]
Вот расписание сеансов:
Мобильный сезонный каток у Дворца спорта находится на Немиге, по адресу проспект победителей, 4.
“Для создания настроения на катке работает музыкальное сопровождение. Возле катка работают точки общепита с горячей выпечкой и напитками. Есть биотуалеты, камеры хранения, работает прокат коньков, производится их заточка. Здесь можно приобрести абонементы на катание на коньках по демократичным ценам. Есть возможность арендовать каток для корпоративного мероприятия”, — сказано на сайте.
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