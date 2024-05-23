Караник приказал "не оголять село". Как предложил остановить "миграцию" многодетных?

Опубликовано: 23.05.2024 15:48 , Обновлено: 23.05.2024

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в четверг, 23 мая, провёл заседание, на котором затронул проблему жилищного строительства в регионе. Он потребовал от своих подчинённых "не оголять село и районы" и не создавать "предпосылки для миграции", особенно - в отношении многодетных семей.

Несмотря на то, что, по словам Караника, Гродненская область занимает лидирующие позиции в Беларуси по показателю обеспеченности квадратными метрами на одного жителя, глава региона призвал подчинённых “не ограничиваться победными реляциями”, а сосредоточиться на проблемных вопросах, таких как строительство жилья для многодетных. В этом случае он потребовал от них “учитывать географический фактор”, сообщило агентство БЕЛТА.

“Есть резон больше строить для этой категории граждан в райцентрах и в сельской местности, чтобы люди оставались на своей малой родине, а не мигрировали в города”, - предложил председатель Гродненского облисполкома.

Он потребовал при планировании строительства в регионе в числе прочего “учитывать влияние на демографическую ситуацию” - “чтобы не оголять село и районы, создавая предпосылки для миграции”.

“Наша задача - обеспечить развитие и районных центров, и агрогородков, минимизировать отток населения из сельской местности, который обусловлен в том числе и общими тенденциями урбанизации”, - заявил глава региона.

Караник потребовал от ответственных за это лиц “сформировать механизмы стимулирования строительства” на селе таким образом, чтобы учесть более высокую стоимость квадратного метра при индивидуальной застройке, по сравнению с многоквартирными домами.Если этого не сделать, по мнению чиновника, “разница в темпах жилищного строительства на селе и в городе будет становиться все более существенной”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в марте этого года Владимир Караник потребовал от работников сферы здравоохранения “исключить” случаи обращения жителей сельской местности в районные больницы без предварительной записи. Он потребовал, чтобы сельские фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) перестали «работать по старинке» и были преобразованы в «место первичной медико-социальной помощи»

Караник приказал «исключить» обращение сельчан в районные больницы без записи. Как объяснил?