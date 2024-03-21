В Минске появился гигантский экран с эффектом погружения. Что собрались показывать?

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Опубликовано: 21.03.2024 16:08 , Обновлено: 21.03.2024

На фасаде торгово-развлекательного центра Prizma недалеко от станции метро "Партизанская" в Минске установили 3D-экран. Об этом рассказали в компании "Сигмаполюс", которая строит этот ТРЦ.

На экране будут показывать ролики с эффектом погружения, то есть, когда кажется, что на тебя, например, надвигается гигантская волна или бежит бегемот. Кроме анимированных роликов, пообещали крутить рекламные.

Высота дисплея - больше 9 метров, длина - 24. Это один из крупнейших экранов страны. Его, в частности, разместили на пересечении Партизанского проспекта и улицы Долгобродской, дисплей имеет высокую четкость в формате HD+.

Разрешение - 1600 на 960 пикселей. Трехмерные видео будут показывать с 7 до 23 часов в беззвучном режиме. Сегодня, 21 марта, с 19 до 20 часов проведут тестирование новинки.

Фото: realt.by

“Трехмерные технологии на фасадах только недавно получили развитие в мире. Их можно, в частности, увидеть на Times Square в Нью-Йорке, в Сеуле и китайском Чэнду. Мы же хотим, чтобы видеоконтент с эффектом погружения прямо с улицы могли наблюдать и минчане”, – рассказали в “Сигмаполюс”.

Новый ТРЦ

О его строительстве возле станции метро “Партизанская” стало известно еще в 2022 году. Тогда датой открытия называли 2023 год.

Комплекс будет четырехэтажным и вместит свыше 100 магазинов. Это, к примеру, “Гиппо”, “5 элемент”, пекарня Pate, зоомагазин и другие точки.

На первом и втором уровне разместят фэшн-галерею с магазином крупного бренда. На третьем этаже - фудкорт, площадку для развлечений и рестораны. Кроме того, в Prizma будет многозальный кинотеатр.

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