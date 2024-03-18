Какие документы должен иметь при себе белорус при запуске дрона? В милиции напомнили о штрафах до 800 рублей

Опубликовано: 18.03.2024 18:02 , Обновлено: 18.03.2024

В МВД рассказали о перечне документов, которые должен будет иметь при себе владелец беспилотного летательного аппарата после вступления в силу нового указа в марте.

С 28 марта марта 2024 года вступит в силу новый указ президента «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов».

Выполнение каких условий должен соблюсти владелец “гражданского беспилотного летательного аппарата” (БЛА) рассказали в милиции Брестского РОВД.

Оператор БЛА обязан:

иметь разрешение на использование воздушного пространства, выданное в центре Единой системы организации воздушного движения;

для осуществления аэрофотосъемки иметь разрешение Генерального штаба Вооруженных сил;

БЛА должен быть зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Беларусь;

при выполнении полетов иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий освоение содержания образовательной программы дополнительного образования порядка эксплуатации гражданских БЛА;

в случае выполнения полетов над населенными пунктами или выполнения работ за плату должен быть индивидуальным предпринимателем или работать в организации эксплуатирующей БЛА (юридическое лицо).

В ведомстве отметили, что за “нарушение правил использования воздушного пространства либо правил использования авиамоделей” владелец БЛА будет привлечен к административной ответственности по ст.18.35 КоАП РБ. Санкция для физического лица предусматривает штраф до 20 базовых величин (800 рублей), а на для юридического лица – до 50 базовых величин (2000 рублей.)

[info_b]Авиамодель – летательный аппарат без человека на борту, управление полетом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) – это воздушное судно, предназначенное для выполнения полета без экипажа на борту. К БЛА относят квадрокоптеры, летающие по ранее заданной программе, вне визуального контакта с ними (посредством пульта дистанционного управления, FPV-очков, ноутбука, планшета, мобильного телефона и др.), или имеющие встроенный экран, отображающий «картинку» с камеры, установленной на квадрокоптере.

[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал о том, что Александр Лукашенко подписал указ “О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов”. По сути, документ запрещает простым белорусам владеть и управлять БПЛА.

Лукашенко запретил белорусам владеть и управлять БПЛА