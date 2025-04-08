Опубликовано: 08.04.2025 16:08 , Обновлено: 08.04.2025

Может ли в Беларуси стать популярным так называемый «монастыринг»? Новый, как его описывают, «способ отдыха», когда люди, особенно молодёжь, вместо обычного отпуска уезжают жить и трудиться в монастырь, так сказать, «перезагрузиться», отдохнув от мирской суеты. Таким вопросом задались журналисты Минщины на встрече с главой Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

По словам Вениамина, такое желание действительно есть и у некоторых белорусов. «Многие стремятся поехать в монастырь, побыть там какое-то время. И в Жировичи, и в Полоцк», — подтвердил он, добавив, что это «очень помогает перезагрузиться».

Владыка Вениамин даже привёл в пример некоего знакомого «предпринимателя с большим бизнесом», который, открыв для себя святую гору Афон в Греции, теперь ездит отдыхать только туда. «И у нас, конечно, есть места, куда по аналогии можно приехать, побыть и перезагрузиться, говоря современным языком», — намекнул митрополит на наличие потенциала у белорусских монастырей.

Однако он обратил внимание и на некоторые сложности, с которыми могут столкнуться новоявленные «монастыринг-туристы», особенно те, кто приезжает впервые.

«Бывает так, что первое время людям, находящимся там, как-то неловко», — отметил митрополит, пояснив, что для полного погружения и ощущения эффекта важно уметь «отвлечься», в том числе от главного атрибута современности — телефона.

По его наблюдениям, адаптация происходит на второй-третий день, и только тогда человек по-настоящему «не хочет уезжать». «Поэтому если ехать в монастырь, то не меньше, чем на три дня», — дал практический совет владыка.

Он также рассказал об отзывах людей, ощущающих «особое спокойствие и умиротворение» даже просто зайдя за монастырскую ограду. «Люди удивляются. Говорят, заходишь сюда, тихо, спокойно, выходишь за ворота, буквально пять метров, уже другие настроение и чувства», — поделился глава БПЦ наблюдениями, услышанными, по его словам, в Троицком монастыре.

Таким образом на вопрос о том, будут ли монастыри предоставлять такую «услугу» для белорусов, он не дал прямого ответа.

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