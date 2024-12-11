«Как стирать?» - В Гомеле начали продавать куртки с подогревом белорусского производства. Почём?

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Опубликовано: 11.12.2024 15:05 , Обновлено: 11.12.2024

В ассортименте одного из гомельских магазинов заметили куртки с подогревом производства бобруйской фабрики "Славянка", анонсированные предприятием этой весной. Посмотрели, сколько запросили за "новинку 2024 года".

Авторы видео, опубликованном в TikTok-аккаунте пользователя под ником v.e.s.na, продемонстрировали ассортимент курток, баек и жилеток в фирменном магазине “Славянки”, в которых можно одним нажатием кнопки включить подогрев.

Весь “секрет” кроется в спрятанном в одном из карманов аккумуляторе, к которому обычным проводком подсоединены нагревательные элементы, размещённые, в частности, на спинке курки.

Стоит куртка, взятая авторами ролика на обзор, судя по этикетке, 241,8 рубля . Однако в комментариях под роликом зрители рассказали, что цена на некоторые модели ниже. Например, зритель из в Жлобина сообщил, что похожую куртку у них можно купить за 178 рублей. Кстати, в более низкой ценовой категории - от 150 рублей - можно сегодня найти аналогичные куртки с подогревом китайского производства на популярных торговых интернет-площадках.

Комментаторы на этот разделились на два лагеря: тех, кому “тоже надо”, и скептиков, у которых возникло немало технических вопросов к производителю.

Так, зрители поинтересовались, как “как стирать” такое “чудо техники” и насколько оно безопасно, если вдруг в такой одежде попадёшь под дождь.

“Коротнёт - и будет ещё как энергетик работать”, - сострил один из комментаторов.

Некоторые также выказывали сомнение в том, что в Беларуси с её постоянно теплеющим климатом вообще нужны подобные “новинки”.

“У нас такие зимы в Беларуси, что в осенней куртке и кофте нормально”, - написала одна из зрительниц, а другая предложила “замерзающим” дешёвый лайхак.

“Солевую грелку во внутренние карманы - и будет вам счастье, и не нужен пауэрбанк никакой”, - написала она.

Кстати, весной, как рассказывал Telegraf.news, директор “Славянки” Теймураз Бочоришвил пояснял, что в их куртках имеется три зоны подогрева, оснащенные высокоэффективными безопасными карбоновыми нагревателями. При чём запрограммированы сразу три температурных режима: красный (до 55 °C), синий (до 45°C) и зеленый (до 35°C).

В Беларуси разработали куртку с автоматическим подогревом. Когда и по какой цене ждать новинку?

По словам руководителя предприятия, греться в новой куртке можно до пяти часов, а изделия с подогревом можно чистить и стирать в машинке, как обычную одежду.