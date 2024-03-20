В Беларуси разработали куртку с автоматическим подогревом. Когда и по какой цене ждать новинку?

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Опубликовано: 20.03.2024 09:50 , Обновлено: 20.03.2024

Бобруйское предприятие "Славянка" выпустило куртку с автоматическим подогревом. Сейчас ее тестируют сотрудники ГАИ, к осени 2024 года новинку пообещали поставить в белорусские магазины. Подробности привел телеканал ОНТ.

Как рассказал директор “Славянки” Теймураз Бочоришвили, технологию подогрева в куртках используют в высокогорном снаряжении. “И мы решили преподнести это обычным людям, чтобы они могли пользоваться теми достижениями, которые на сегодня имеются в высокотехнологичной одежде”, - отметил он.

Куртка имеет три зоны подогрева и оснащена высокоэффективными безопасными карбоновыми нагревателями. Тепло “включается” на одной клавише, есть три температурных режима: красный (до 55 °C), синий (до 45°C) и зеленый (до 35°C). Как рассказали в программе “Наше утро”, согреться в куртке можно всего за 30 секунд.

“В нашей новинке в качестве подкладки используется специальный материал графен, который хорошо проводит ток и не допускает потери тепла. В качестве нагревательных элементов используются карбоновые нити, которые равномерно распределяют тепло и передают его от нагревательного элемента к телу человека”, - рассказала начальник технического отдела предприятия “Славянка” Людмила Куракса.

Греться в новой куртке можно до пяти часов, а изделия с подогревом можно чистить и стирать в машине-автомат. Кстати, при разработке подумали об удобстве современного человека: сделали дополнительный карман на потайной молнии для ношения power bank.

Ориентировочная стоимость - не больше 200 белорусских рублей.

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