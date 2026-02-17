Как пройти к банкомату? В Минском метро рассказали, пропустят ли бесплатно снять деньги

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Опубликовано: 17.02.2026 08:44 , Обновлено: 17.02.2026

Минское метро обратилось к своим пассажирам с очередной рекомендацией. В этот раз она касалась весьма распространенной проблемы: банкоматы в вестибюлях станций часто находятся уже за линией контроля.

Это не мешает части минчан просить у работников метро, чтобы их пропустили для снятия денег без оплаты проезда.

В пресс-службе Минского метрополитена пояснили, что банкоматы устанавливают за линией контроля, куда можно пройти только после оплаты, не просто так.

«На станциях метрополитена банкоматы размещаются для попутного обслуживания пассажиров с учетом технических возможностей конкретной станции», — рассказали в Минской подземке.

Так вот, в тех случаях, где банкоматы находятся в платной зоне, поблажек быть не может.

«Проход на станцию метрополитена через линию контроля пропускных пунктов является началом перевозки пассажира метрополитеном и подлежит оплате. Данное правило действует независимо от цели входа на станцию», — пояснили в метрополитене.

Ранее Минское метро, поделившись очередным интересным фактом, незаметно раскрыло тайну пропускных автоматов на входе на станции — турникетов. Многие люди с детства боятся, что те могут закрыться прямо тогда, когда они пытаются пройти.

Боитесь, что створки турникета зажмут? В Минском метро рассказали, с какой скоростью надо двигаться