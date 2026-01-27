Боитесь, что створки турникета зажмут? В Минском метро рассказали, с какой скоростью надо двигаться

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Опубликовано: 27.01.2026 15:49 , Обновлено: 27.01.2026

В Минском метрополитене, поделившись очередным интересным фактом, незаметно раскрыли тайну пропускных автоматов на входе на станции - турникетов. Многие люди с детства боятся, что те могут закрыться прямо тогда, когда пытаются пройти.

Оказалось, что в этом есть доля правды. В Минском метрополитене рассказали, что аппараты построены так, чтобы пропускать в час не менее 1200 человек. Несложно представить, что при такой пропускной способности человек должен не мешкать, а двигаться быстро.

“Предполагается, что проход одного пассажира занимает не более 3 секунд. При задержке в АКП (автомате контроля прохода) более 3 секунд происходит закрытие створок”, - пояснили в Минском метрополитене.

Кстати, согласно правилам, даже если вы боитесь внезапного закрытия створок, перепрыгивать через турникеты запрещено.

Но даже если створки закроются в то время, как через него проходит пассажир, они не нанесут травму. Согласно тем же европейским стандартам безопасности (подозреваем, в Беларуси они не менее требовательные), усилие во время открытия/закрытия створок турникетов должно быть не больше 67 Н (ньютонов), а кинетическая энергия не должна превышать 1,69 Дж (джоулей). Такое воздействие будет похоже на легкий щелчок или несильный толчок, а не на резкий и болезненный удар.