"Белпочта" изменила свой график 8 и 9 мая. Какие отделения будут работать в праздничный день?

Опубликовано: 06.05.2024 11:14 , Обновлено: 06.05.2024

Предприятие "Белпочта" рассказало, как будут работать объекты почтовой связи (ОПС) 8 и 9 мая. Так, по графику, в День Победы обслуживать клиентов будут не все отделения.

“Белпочта” сообщила, что 8 мая ОПС в Минске будут работать по обычному графику. А вот в областях часть городских отделений, по информации оператора, будут обслуживать клиентов по действующем режиму работы, другая часть - нет. Сельские ОПС в основном будут работать по сокращенному графику, однако тоже не все.

К примеру, в Бресте отделение почтовой связи № 31 будет работать до 18:00, а ОПС № 1 в Иваново - до 14:30.

[info_b]С подробным режимом работы ОПС “Белпочты” 8 мая можно ознакомиться здесь. [/info_b]

9 мая, по информации оператора, в стране будут работать не все отделения почтовой связи. И также часть ОПС будет обслуживать клиентов по сокращенному графику. Например, ОПС № 19 в Минске по улице Лобанка, 19 будет работать до 17:00, отделение № 10 в Бресте по проспекту Машерова, 32 - до 15:00.

[info_b]Подробно ознакомиться с режимом работы ОПС 9 мая можно здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о марках, изготовленных с использованием “современных IT-технологий”, в отделениях “Белпочты”. «При наведении на почтовые блоки и марки камеры гаджета с запущенным приложением AR MARKA BELARUS изображение на марке «оживает», появляется специально созданный сценарий в дополненной реальности», — рассказали в пресс-службе оператора.

«Белпочта» предложила купить марки с дополненной реальностью. Как ее увидеть?