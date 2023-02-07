Как минимум 2 белоруса пропали в Турции — МИД

Опубликовано: 07.02.2023 08:09 , Обновлено: 07.02.2023

Посольство Беларуси в Турции вечером 6 февраля сообщило о «двух случаях, когда белорусы не выходят на связь» после землетрясения.

«Посольство поддерживает постоянный контакт с их родственниками в??, уточняет информацию в компетентных органа», — добавили в ведомстве.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/BelarusTurk/status/1622804479652556800”]

Однако подробностей не рассказали. Из сообщения не совсем понятно, пропали двое белорусов, или речь идет о двух семьях.

Напомним, накануне стало известно, что в Турции после землетрясения пропала семья белоруски Александры Акпинар (муж Кемаль Акпинар и их ребенок). Мужчину позднее нашли в одной из больниц с переломом ног. А вот женщина на связь не выходит. Они жили в городе Хатай, который очень сильно пострадал во время землетрясения.

По данным на утро 7 февраля, число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека.