В Турции пропала белоруска с ребенком

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 06.02.2023 20:06 , Обновлено: 06.02.2023

В Турции после землетрясения пропала семья белоруски Александры Акпинар (муж Кемаль Акпинар и их ребенок). Мужчину позднее нашли в одной из больниц с переломом ног. А вот женщина на связь не выходит.

Они жили в городе Хатай, который очень сильно пострадал во время землетрясения. Родственники теперь не могут дозвониться до Александры. А друзья семьи не могут попасть в город, так как власти перекрыли все дороги из-за опасности.

Сестра Александры попросила откликнуться тех, кто живёт в этом турецком городе или у кого есть там знакомые, у себя в соцсетях:

Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что у его ведомства нет данных о пострадавших от землетрясения в Турции белорусах.

“В настоящее время нет данных о пострадавших белорусах в результате землетрясений в Турции, обращений в посольство не поступало”, - заявил он примерно в 16:30 6 февраля.