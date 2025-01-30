"Как это называется?" - В TikTok показали, как выглядит "сердце" минского метрополитена

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Опубликовано: 30.01.2025 16:17 , Обновлено: 30.01.2025

Белорус показал в Tik Tok "сердце Минского метрополитена" - депо, где останавливаются на ночь поезда и где проводится их техническое обслуживание. Заодно автор ролика показал и салон нового пассажирского состава, который пустили в конце прошлого года по Зеленолужской линии столичной подземки.

У пользователей Tik Tok ролик, в котором минчанин показал стоянку пассажирских составов Минского метрополитена вызвал искренний интерес.

“Очень интересно, однозначно подписываюсь, продолжайте рассказывать!”, - отметила одна из пользовательниц.

“Прикольно, я никогда не видела стоянку метро, или как это называется?”, - написала другая.

Некоторым пользователям стало интересно, “когда такой (поезд) выйдет на красную и синюю ветку”, ведь пока он курсирует исключительно по “зелёной” ветке столичной подземки, поэтому в живую его довелось увидеть пока не всем.

“Почему там только старые образцы гоняют?”, - заметил один из пользователей.

“Изначально на табло показывали скорость движения состава. Почему это убрали?”, - поинтересовался другой.

Не обошлось и без юмора:

“А как машинисту во время движения в туалет, это же не машина, остановился и вышел?”.

Некоторым пользователям стало интересно, “можно ли попасть на экскурсию” в Минское метро.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 30 декабря состоялось торжественное открытие нового участка третьей линии метрополитена. Для пассажиров стали доступны станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

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