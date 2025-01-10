Зачем надевать новую одежду в день Обрезания Господне 14 января? Вот что нельзя и можно делать православным в этот праздник

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Опубликовано: 10.01.2025 11:03 , Обновлено: 10.01.2025

В день так называемого "старого Нового года" 14 января православные христиане отмечают Обрезание Господне. Этот праздник, пусть и не входящий в число двунадесятых, всё же считается важным для воцерковлённых людей. Telegraf.news узнал, в чём смысл его празднования и какие правила предполагает этот день.

Обрезание Господне — праздник с фиксированной датой, который у православных ежегодно отмечается 14 января.

Католики же отмечают это событие по новому стилю, и оно у них совпадает с Новым годом 1 января.

Что такое обрезание и как появился этот праздник?

Обрезание — это хирургическая процедура, заключающаяся в удалении крайней плоти полового члена. Эта практика имеет многовековую историю и распространена в разных культурах и религиях.

В еврейской традиции обрезание крайней плоти у мальчиков восходит к временам Ветхого Завета. В Библии описано, как Господь явился праведнику Аврааму и его супруге Сарре, предсказав, что их потомки станут богоизбранным народом. В знак этого завета было установлено обрезание.

Для евреев кровь считается священной, так как она является символом души. Кровь, которая вытекает из жизненно важного органа, олицетворяет посвящение этой жизни Богу, воспринимаемое как дар. Поэтому обрезание стало знаковым актом, символизирующим союз Авраама и его народа с Богом.

Согласно иудейской традиции, обряд обрезания проводится для всех мальчиков на восьмой день после их рождения. Дата выбрана не случайно: число 7 символизирует рост, а 8 — совершенство. С точки зрения веры, обрезание обозначает духовное усовершенствование будущего мужчины.

После проведения обряда мальчику дают имя. Этот день также отмечается как день Имянаречения Господа.

Однако в 49 году н. э. на Апостольском соборе традиция обрезания была отменена, и с тех пор единственным актом вступления в христианскую веру стало крещение.

В современном православии обрезание в физическом смысле не является обязательным обрядом для христиан, так как новозаветное учение акцентирует внимание на внутреннем обновлении и покаянии. Тем не менее традиция сохраняется в некоторых культурах, где православие переплетается с местными обычаями, продолжая подтверждать свою духовную значимость.

А вот в иудаизме практика обрезания, известная как брит-милла, остается широко распространенной по сей день.

[info_b]Процедура обрезания широко распространена и в исламской культуре. Там она считается важной ритуальной практикой, подчеркивающей принадлежность к вере и чистоту.[/info_b]

Суть и значение праздника Обрезание Господне

Фрагмент картины "Обрезание" итальянского художника Гвидо Рени, 1636 г.

Обрезание является символом завета с Богом, в соответствии с которым мужчина обязуется следовать законам своей веры. Этот обряд не делает его автоматически праведником, а лишь свидетельствует о его намерении исполнять Божью волю.

Таким образом, Обрезание Господне, через которое прошел Христос, является знаком смирения перед законом. Оно также продемонстрировало ученикам, что Новый Завет, который Он принес в мир, не отменяет, а продолжает и соблюдает принципы Ветхого Завета. Это служит напоминанием для верующих о том, что до своего вознесения Христос был настоящим человеком, обладающим плотью и кровью.

Тем не менее в Новом Завете физическое обрезание заменяется «духовным обрезанием» или «обрезанием сердца», которое подразумевает крещение. Этот обряд подчеркивает важность духовной жизни над материальной.

Традиции празднования Обрезания Господне

В центре особенно значимого вечера — литургия, на которой принято молитвенно вспоминать о святых, в частности, о Святом Василии, днём памяти которого также является 14 января. Поэтому вечер накануне праздника также ещё называют Васильевым.

В этот день верующие готовят особые блюда, нередко сочетая постную и скоромную пищу, чтобы объединить семью за большим столом. Считается, что в честь праздника можно немного отойти от поста. Разрешены мясо и выпечка, однако от рыбы и птицы лучше отказаться.

Следует проявлять щедрость и великодушие, не отказывать в просьбах и искренне принимать извинения. Кроме того, в ночь на 14 января принято гадать и загадывать желания, так как по поверьям они обязательно сбудутся.

Существовал также обряд «щедрования», напоминающий колядование: люди обходили дома, исполняли «щедривки» и за это получали угощения.

Также с этим днём связаны приметы и поверья.

Например, считалось, что если надеть новую одежду, то год будет удачным.

Обращали внимание на погоду. Если погода солнечная, это предвещает богатый урожай фруктов и ягод, пасмурная — обилие грибов, а метель и мороз — хороший урожай орехов. Деревья, покрытые инеем, сулили успешный сбор зерновых.

Что нельзя делать в день Обрезания Господне 14 января?

Традиционно, как и в дни большинства религиозных праздников, в день Обрезания Господня не следует заниматься уборкой. Особенно дурной приметой считается выносить мусор в этот день. По поверьям, таким образом можно “выбросить счастье”. Также не рекомендуется заниматься рукоделием; предки верили, что это может привлечь болезни.

Как и в любой церковный праздник, следует избегать ссор и конфликтов с близкими. Считается, что в такие дни дурные мысли и слова могут вернуться сторицей.

Запрещено также переедать, устраивать шумные праздники и венчаться.

Также лучше не давать деньги в долг, дабы не оказаться в долгах на весь год. Предки считали, что решение финансовых вопросов и серьезных расчетов в этот день может привести к неприятностям.

Ещё возбранялось охотиться и забивать скот. Считается, что это может привлечь беду.

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