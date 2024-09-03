"Как будто работники почты" — В Молодечно ввели единую форму для учителей. Мнения подписчиков TikTok разделились

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Опубликовано: 03.09.2024 18:33 , Обновлено: 03.09.2024

В одной из гимназий Молодечно решили ввести единую форму для учителей. Так, ещё в апреле текущего года на школьном педсовете директор предложила закупить белорусскую ткань с "хорошим составом", чтобы пошить одинаковую одежду. По её словам, коллектив идею одобрил, и уже в сентябре школьники увидели своих учителей в новом виде.

Директор гимназии Анжелика Хандецкая добавила, что “жёсткого требования” не было, поэтому педработники выбрали то, что им нравится. Так, гардероб каждого из них в новом учебном году пополнился юбкой, жакетом, галстуком, сарафаном, брюками и жилетом. То есть, по факту, предметы гардероба разные, основное сходство заключается в ткани и голубом цвете, передала районная “Молодечненская газета”.

А вот в TikTok идею с единой формой оценили не так приветливо. Многие белорусы сравнили её с униформой почтальонов, официантов, продавцов “Евроопта”, стюардесс и проводников. Другие стояли на том, что всё правильно: мол, если требуете формы от учеников, соответствуйте.

“Сочувствую им. Очень изощрённое издевательство”, — написала в комментариях под видео одна из пользовательниц популярной видеоплатформы. Другая с ней не согласилась:

“Вот и замечательно. Если требуют от учеников, значит, сами должны подавать пример”.

“Я уволюсь в тот же день. Это будет точка невозврата…” — поделилась мнением очередная белоруска, по всей видимости, тоже учитель.

“Интересно, кто оплачивает?! Если Минобразования, то я не против”, — продолжали тему в комментариях.

“А чем учитель отличается от того же работника банка? Они же носят форму. И тоже оказывают услуги, только образовательного характера”, — поддержала идею педработников пользовательница TikTok. Другая добавила:

“А почему в Министерстве образования все одинаковые не ходят?..”

“Если они отшили это по меркам и дали бесплатно, то молодцы. Но это вряд ли…” — предположила ещё одна белоруска в обсуждении.

“Прекрасно. Зато сразу видно, что учитель!”, — написала другая.

Ранее Telegraf.news писал, что в столичной школе №101 ввели специальную форму не только для учеников, но и для преподавателей. Администрация, учителя — все одеты в одном стиле: чёрно-белые цвета. Руководство учебного заведения считает, что школьная форма должна поддерживать корпоративный дух.

В минской школе для учителей ввели форму. Как она выглядит?