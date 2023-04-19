Как будет работать метро в Минске во время субботника?

Опубликовано: 19.04.2023 13:03 , Обновлено: 19.04.2023

В Минском метрополитене рассказали, как будут работать во время республиканского субботника, 22 апреля.

Там пообещали пускать поезда “по графику рабочего дня”.

Отметим, что в будние дни, в отличие от выходных, составы ходят с меньшим интервалом.

Кстати, график движения и интервалы можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал ранее Телеграф, в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси 18 апреля опубликовали график работы учреждений здравоохранения (поликлиник, больниц и т.д.) на длинных выходных в конце апреля и в мае 2023 года.

Минздрав Беларуси объяснил, как будут работать больницы на больших выходных в апреле-мае