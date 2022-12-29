Как будет работать метро Минска на Новый год и Рождество

Опубликовано: 29.12.2022 09:08 , Обновлено: 29.12.2022

В минском метрополитене рассказали, как будут ходить поезда на новогодние и рождественские праздники.

Так, с 31 декабря по 1 января и 7-8 января составы отправят по графику воскресных дней.

А в новогоднюю ночь метро пообещали открыть до 4 утра. При этом три станции — «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) — закроют чуть позже, в 4:15.

Хотя уже в 5:30 метрополитен вновь откроет двери для пассажиров.

Кроме того, 1 января с 00:00 до 4:00 на линиях «Автозаводская» и «Московская» решили пукать поезда с интервалом в 6 минут. А вот на «Зеленолужской» — в 10 минут.

Кстати, график движения составов по часам в будни и выходные можно посмотреть по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что в начале декабря Минский метрополитен пустил «новогодние» поезда на Автозаводской и Московской линиях. Теперь на составах изображены снеговики, ёлки, подарки и другое.