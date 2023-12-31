Как белорусы будут работать и отдыхать в январе – рассказали в Минтруда

💼 Официально

Опубликовано: 31.12.2023 17:57 , Обновлено: 31.12.2023

1 и 2 января – Новогодние праздники, эти даты в нашей стране официально признаны нерабочими праздничными днями, напомнили в Минтруда. И уточнили, что дальше.

В соответствии с производственным календарем, у белорусов в январе 2024 года при шестидневной рабочей неделе (с выходным днем в воскресенье) будет 25 рабочих дней, при пятидневной (с выходными днями в субботу и воскресенье) – 21 рабочий день, рассказали в Министерстве. И дали расклад по расчетной норме.

Расчетная норма рабочего времени в январе 2024 года при 40-часовой рабочей неделе составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 168 часов;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 166 часов.

Ранее Телеграф рассказывал, что Министерство труда и соцзащиты установило расчетную норму рабочего времени на 2024 год. Она оказалась больше и для тех белорусов, которые трудятся на условиях пятидневной рабочей недели, и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.

Минтруда назвало количество часов, которые будут обязаны отработать все белорусы в 2024 году