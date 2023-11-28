Минтруда назвало количество часов, которые будут обязаны отработать все белорусы в 2024 году

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Опубликовано: 28.11.2023 09:28 , Обновлено: 28.11.2023

Министерство труда и соцзащиты установило расчетную норму рабочего времени на 2024 год. Она оказалась больше и для тех белорусов, которые трудятся на условиях пятидневной рабочей недели, и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.

Как указано в постановлении Минтруда, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 28 ноября, расчетная норма рабочего времени на 2024 год (при полной норме его продолжительности) составляет:

для 5-дневки с выходными субботами и воскресеньями – 2016 часов,

для 6-дневки с выходным днем в воскресенье – 2022 часа.

В этом году расчетная норма составляла, соответственно, 2011 и 2014 часов.

В Минтруда пояснили, что расчетная норма рабочего времени на 2024 год установлена, исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана для:

для 5-дневки - исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 часов и в предпраздничные рабочие дни – 7 часов;

для 6-дневки - исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу – 5 часов, а в предпраздничные рабочие дни – 6 и 4 часа соответственно.

Напомним, согласно постановлению правительства, в 2024 году у белорусов дважды будут длинные выходные по четыре дня - в мае и ноябре, а в марте - три выходных подряд.

Как рассказали в пресс-службе Совмина, для этого предусмотрен перенос рабочих дней:

с 13 мая - на 18 мая,

с 8 ноября - на 16 ноября.