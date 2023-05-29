Как белорусам сэкономить на втором обязательном элементе школьной формы? В магазинах дали советы

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Опубликовано: 29.05.2023 10:59 , Обновлено: 29.05.2023

В ближайшие три месяца основной насущной проблемой для родителей белорусских школьников станет покупка школьной формы, в частности, второго обязательного элемента. Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина заявила, что вводимый в белорусских школах единый стиль позволяет родителям сэкономить на покупке формы, а директор универмага "Беларусь" Николай Завалей дал покупателям несколько полезных советов.

Покупать школьную форму капсульно

Председатель “Беллегпрома” рекомендовала родителям приобретать школьную форму “капсульно”, то есть выбрать какой-то базовый цвет и дополнять капсулу элементами - платьями, брюками, юбками, жилетами, кардиганами.

“Здесь можно быть индивидуальностью и в то же время сэкономить, когда меняешь полностью гардероб или дополняешь какими-то элементами, не входящими в капсулу”, - пояснила она, выступая в эфире белорусского телевидения.

По её словам, опыт этого учебного года по внедрению обязательного единого элемента школьной формы не выявил “каких-то отрицательных мнений по этой норме в обществе”, поэтому в будущем учебном году решили “пойди дальше, глубже, системнее”.

“Рекомендовано и родителям, и школьным учебным заведениям дополнить этот единый стиль какими-то элементами либо капсулами. Каждая школа решает самостоятельно. Есть еще время, если кто-то не обсудил в течение учебного года с родителями, не узнал мнения учеников, то мы находимся в конце учебного года. Еще целых три месяца”, - заявила Лугина.

Организовать централизованную закупку второго обязательного элемента

В свою очередь директор универмага “Беларусь” Николай Завалей рассказал, что сэкономить на покупке второго обязательного элемента школьной формы помогут централизованные закупки, организованные непосредственно учебным заведением.

“Если заказы будут у нас осуществлять непосредственно школы, то мы сделаем этот товар дешевле для общих закупок, чем для индивидуального покупателя, когда будут приходить в универмаг”, - заявил Завалей . Он также подчеркнул, что приобретенный товар можно также “подогнать” под любого ученика - на базе торговых предприятий действуют швейные мастерские.

Покупать весь школьный комплект в одном месте

Сэкономить, по словам директора универмага “Беларусь”, можно также воспользовавшись максимальным скидочным пакетом, который предоставляют некоторые торговые точки тем покупателям, которые приобретают одновременно и школьную форму, и обувь, и канцелярию

Кроме того, Завалей напомнил, что в торговые сети традиционно организуют единые дни скидок. В эти дни по сниженной цене можно будет приобрести в том числе и школьную форму.

Покупать заранее - “Цена не меняется”

Николай Завалей также пообещал, что цены на школьную форму новой коллекции не будут существенно отличаться от цен на одежду из старой коллекции.

“Цена не меняется. (…) Сегодня по ценовому фактору будет комфортно всем”, - заявил он.

По его словам, уже в июле новая коллекция появится в белорусских магазинах, а Татьяна Лугина призвала родителей не тянуть с покупкой школьной формы до последнего дня.

“После 15 августа что-то можно и не увидеть”

“Потому что размеры вымываются, цвета тоже вымываются. Те же юбку или блузку – можно уже после 15 августа что-то и не увидеть”, - пояснила она, назвав среди прочих причин высокий спрос на школьную одежду белорусского производства со стороны россиян.

“Как будет чувствовать себя рынок, какой будет спрос, кто кроме белорусских родителей будет еще покупать нашу одежду… Я думаю, что самые удачные и красивые модели – надо эту вспышку не прозевать, потому что мы ожидаем в столице мероприятия спортивного плана и культурного, мы видим, какой интерес в прошлом году был к нашим магазинам “Беллегпрома”. Поэтому здесь надо все соразмерять”, - пояснила Лугина .

Родителям белорусских школьников дали три месяца на покупку второго обязательного элемента формы

Напомним, с сентября 2023 года в белорусских школах будет введен второй обязательный элемент школьной формы. Ранее в комитете по образованию Мингорисполкома заявили, что школы страны уже определились, каким он будет, а родителям сообщат об этом на собраниях, которые традиционно пройдут во всех школах в конце учебного года. Таким образом, у родителей будет три месяца на то, чтобы приобрести второй обязательный элемент школьной формы к новому учебному году.