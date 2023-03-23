Фейковый "Белтелеком" обещает белорусам бесплатные телевизоры. В настоящем рассказали, что делать

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Опубликовано: 23.03.2023 13:14 , Обновлено: 05.07.2024

В «Белтелекоме» предупредили, что от имени их сотрудников неизвестные начали звонить белорусам, чтобы сообщить о крупном выигрыше. Как не стать жертвой мошенников и не лишиться своих денег?

В компании рассказали, что по телефону неизвестные объявляют, что белорус выиграл телевизор, телефон, планшет или другую технику. При этом, предлагают оплатить доставку.

Кроме того, мошенники рассылают в интернете предложения поучаствовать в розыгрыше ценных призов, например, смартфонов.

Вот как это может выглядеть:

В “Белтелекоме” подчеркнули, что такие розыгрыши не проводят. И при подобных звонках или сообщениях призвали:

«немедленно прекратить общение по телефону с неизвестным, сообщающим о розыгрыше призов и представившимся сотрудником «Белтелекома»;

по возможности записать номер телефона звонившего;

при получении сообщений в интернете не переходить по указанным ссылкам и не совершать никакие другие действия.

Кроме того, предложили смотреть информацию об акциях компании на официальном сайте или уточнять по номеру телефона 123.

Если вы все же стали жертвой мошенников, в компании посоветовали позвонить в милицию.

Фейковые «Евроопт» и Wildberries

Ранее Телеграф писал, что неизвестные люди от имени «Евроопта» и Wildberries рассылают белорусам сообщения в мессенджерах, в которых обещают подарки за определенные действия. Как отличить от настоящих, смотрите по ссылке:

Фейковые «Евроопт» и Wildberries пообещали белорусам подарки. Как отличить?