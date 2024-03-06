Как белорусам не лишиться цветов и денег перед 8 Марта? Рассказали в МВД

Опубликовано: 06.03.2024 13:59 , Обновлено: 06.03.2024

В преддверии праздника 8 Марта в Беларуси активизировались мошенники, особенно в соцсети Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. Как отличить добросовестных продавцов от любителей наживы?

Большинство мошенников действует по одной и той же схеме. Сперва они создают аккаунты в соцсетях, где публикуют фотографии букетов других продавцов или даже свои собственные.

После того, как потенциальный покупатель связался с “владельцем” цветочного магазина, его просят оплатить доставку онлайн. Затем, когда денежный перевод был совершён, мошенники обещают доставить цветы, но в итоге пропадают. Выходит, что покупатель лишился как денег, так и, собственно, самого букета.

На аналогичную схему нарвался 43-летний житель города Иваново Брестской области, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

“В отделение обратился мужчина, который рассказал, что после переписки в Instagram неизвестный завладел денежными средствами”, — отметили в ведомстве.

Мужчина объяснил, что “хотел сделать приятное своей девушке”. Обсудив с продавцом все условия, он оформил заказ и внёс полную предоплату. Время прошло, но цветы его возлюбленной никто не доставил.

По данным УВД, сумма ущерба составила более 400 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 209 УК Республики Беларусь. За подобные действия нарушителя могут привлечь к административной либо уголовной ответственности.

Как защитить себя от мошенников?

При покупке цветов в Интернете необходимо соблюдать следующие правила, рассказали в МВД:

не доверять аккаунтам в соцсетях, которые занимаются продажами без подтверждённой лицензии;

не оплачивать товары через электронные кошельки или банковские карты;

поискать отзывы об аккаунте и проверить его наличие в других социальных сетях.

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