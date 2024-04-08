Юристы рассказали, как белорусам получить плату за рекламу на фасаде их дома

Опубликовано: 08.04.2024 12:32 , Обновлено: 08.04.2024

В редакцию одной из белорусских газет поступило письмо с вопросом, можно ли получить плату за размещение рекламы на фасаде многоэтажки, которая находится в собственности жильцов. На вопрос читателя ответила юрист Мария Щурко.

“На фасаде нашей многоэтажки висит рекламный баннер. Будучи жильцом, я имею право на какую-то часть от того, что заплатили за его размещение? Ведь фасад - это общее имущество дома”, — поинтересовался у юриста белорус, написавший в редакцию газеты “Аргументы и факты”.

По словам юриста Марии Щурко, жильцы дома имеют право на получение платы от рекламораспространителя за размещение рекламы на фасаде их дома.

Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь, внешние стены, крыша и другие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного жилого дома относятся к общему имуществу.

“При размещении средства наружной рекламы на общем имуществе многоквартирного жилого дома рекламораспространитель использует это имущество, заключает договор о размещении рекламы, согласно которому взимается плата: исполкомом - за предоставление права на использование городской среды в рекламных целях, а собственниками общего имущества - за содействие в размещении наружной рекламы”, — объяснила юрист.

Также она уточнила, что подробности условий договора о размещении рекламы на фаса­де дома и условия выплаты денег жильцы должны узнавать у организации, управляющей общим имуществом, т.е. товариществе собственников или ЖКХ.

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