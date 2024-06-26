Юрист рассказала, обязаны ли в Беларуси предоставить работнику время для перекура

Опубликовано: 26.06.2024 20:39 , Обновлено: 26.06.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратился минчанин, которого интересовал вопрос: должен ли наниматель в рабочее время предоставить время для перекура? Белорус рассказал, что его офис располагается на пятом этаже, а "курилка" находится на улице. Таким образом, чтобы спуститься, сделать своё дело и вернуться, требуется время.

Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук ответила, что работник имеет на это право, но только во время обеда. Если же речь идёт о перекурах в рабочее время, то это разрешено в случае, если их количество и продолжительность закреплены в правилах распорядка самой организации. Другими словами, формально перерывы для курения законом не регламентированы.

Также юрист напомнила, что сотрудники обязаны вовремя приходить на работу и полностью использовать рабочее время для выполнения должностных обязанностей. При этом наниматель обязан предоставить подчинённым право на обед продолжительностью не менее 20 минут (но не более двух часов). Это время сотрудник может потратить на что угодно, передала газета “Аргументы и факты”.

“Законодательством не закреплены такие обязанности нанимателя, как предоставление работникам перерывов для курения; оплата времени курения работника. Некоторые курят ежечасно. Учитывая время, затраченное на дорогу до места курения, а также на сам процесс, рабочее время уменьшается до часа и более, что для нанимателя может быть неприемлемым”, — подытожила Кристина Якута-Марчук.

Ранее Telegraf.news писал, что время от времени белорусы хотят уволиться, однако руководство не идёт им навстречу. Иногда это оправдывается словами о том, что “мне некем вас заменить”. В итоге срок действия контракта истекает, а сотрудник вынужден продолжать работать, пока не найдёт подходящую кандидатуру. Законны ли такие требования работодателя?

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