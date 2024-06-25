Юрист рассказала, могут ли уволить белоруса после долгого больничного без предупреждения

Опубликовано: 25.06.2024 10:32 , Обновлено: 25.06.2024

Одна из белорусок пожаловалась на то, что после долгого больничного наниматель уволил её без предупреждения. Женщине ещё не успели закрыть листок нетрудоспособности, как она узнала, что на работу ей выходить больше некуда. Юрист рассказала, законны ли такие действия руководства.

*“…Ни начальник, ни кто-нибудь из отдела кадров мне не позвонили, не написали в мессенджерах. Что делать и как вообще в такой ситуации быть? *Я знаю, что есть 42-я статья ТК РБ, по которой меня могут уволить. Вопрос стоит именно про уведомление работника, то есть меня, в такой ситуации”, — написала белоруска.

Юрист Светлана Семенихина рассказала, что в белорусском законодательстве действительно есть статья, по которой работодатель имеет право уволить сотрудника из-за долгого больничного. Так, согласно п.5 ст.42 ТК РБ, если человек по уважительной причине не выходит на работу больше четырёх месяцев, наниматель вправе прекратить с ним трудовые отношения. Однако речь идёт о непрерывном больничном, а не в совокупности. Другими словами, если вы болели на протяжении месяца 4 раза в году, уволить вас не могут.

При этом юрист напомнила, что существуют категории работников, которых увольнять априори запрещено. К ним относятся:

инвалиды, которые проходят реабилитацию;

беременные женщины;

женщины с детьми до 3 лет;

одинокие матери с детьми от 3 до 14 лет (детьми-инвалидами — до 18 лет);

работники — члены комиссии по трудовым спорам;

работники моложе 18 лет.

Выходит, если белоруска не относится к какой-либо из этих категорий, увольнение было правомерным. Что же касается предупреждения, то, оказывается, работодатель вовсе не обязан этого делать, передал Интернет-портал Onliner. Такая мера законодательством прямо не установлена.

“Формально наниматель ничего не нарушил (если выплатил в день увольнения окончательный расчёт и отправил письмо о необходимости явиться за трудовой книжкой лично или написать заявление с просьбой выслать её по указанному в заявлении адресу”, — подытожила юрист.

Ранее Telegraf.news писал, что иногда человек хочет уволиться, однако руководитель не идёт ему навстречу. Порой это оправдывается словами о том, что “мне некем вас заменить”. В итоге срок действия контракта истекает, а сотрудник вынужден продолжать работать, пока не найдёт подходящую кандидатуру. Законны ли такие требования работодателя?

Юрист рассказала, должен ли работник искать себе замену при увольнении