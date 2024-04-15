"Вся улица стонет от этих запахов!" — Юрист рассказала, можно ли заводить лошадей, коз и индюков в черте города

Опубликовано: 15.04.2024 18:53 , Обновлено: 15.04.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратилась женщина, которую интересовало, можно ли заводить крупных животных в частном секторе. Именно это, по её словам, сделал сосед, у которого теперь "настоящее фермерское хозяйство" из лошадей, коз, птиц и индюков. Судя по всему, белоруску такое положение дел не устраивает.

«Я живу в частном секторе, и мой сосед (наши дома рядом) завел настоящее фермерское хозяйство прямо у себя во дворе. У него там и лошади, и индюки, и козы, и птица… Вся улица стонет от этих запахов! Летом он своих лошадок выгоняет до ночи гулять, с пяти утра они бесхозно бродят по окрестностям…” — обратилась в редакцию белоруска.

Адвокат юридической консультации Олеся Левшунова рассказала, что люди, которые содержат, выращивают, разводят и продают животных, подпадают под действие Закона «О ветеринарной деятельности». Согласно ему, они обязаны соблюдать ветеринарно-санитарные правила.

К примеру, в них сказано, что «для выпаса лошадей используют выгон и пастбища». То есть, никак не улицы частного сектора или дворы в многоэтажке, пишет газета “Вечерний Бобруйск”.

Кроме того, в соответствии со статьей 52 «Кодекса Республики Беларусь о земле» земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства может быть предоставлен только за границами населённых пунктов.

На даче, кстати говоря, лошадей тоже заводить нельзя. Типовые правила внутреннего распорядка садоводческих товариществ запрещают содержать на дачных участках коров, лошадей, свиней и прочих животных.

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