Штраф – до 420 рублей. Юрист посоветовал белорусам вызвать санстанцию, прежде чем стирать по ночам
Белорусский адвокат Владимир Горбачёв объяснил, как можно пользоваться льготными ночными тарифами на электроэнергию и при этом не вступать в конфликт с соседями из-за шума бытовой техники.
Его совет опубликовало издание «Аргументы и факты в Беларуси».
Некоторые белорусы, желая сэкономить на коммунальных платежах, рассматривают переход на дифференцированные тарифы, которые дешевле в ночное время ( до 67% ). Однако это может стать поводом для бытовых конфликтов. Работа стиральной (или посудомоечной) машины после 23:00 может мешать соседям.
В Беларуси действуют санитарные нормы по уровню шума в жилых домах:
- с 7:00 до 23:00 он не должен превышать 40 дБ,
- с 23:00 до 7:00 — 30 дБ.
По словам адвоката, работающая стиральная машина может создавать шум на уровне 30-40 дБ, что находится на границе допустимых ночных значений. При этом комфортным для сна считается уровень шума в 20-30 дБ, а всё, что выше 55 дБ, вредит отдыху.
[inf]Для бытового понимания уровня шума: 30 дБ — это громкость шёпота или тиканья настенных часов, 40 дБ можно сравнить с шумом в тихой библиотеке. Уровень в 55 дБ, который мешает сну, — это громкость обычного разговора или работающего офиса.[/inf]
Чтобы объективно оценить ситуацию и избежать споров, эксперт посоветовал сделать первый шаг — официально измерить уровень шума. Для этого нужно обратиться к специалистам санитарно-эпидемиологической службы (санстанции).
Их замеры могут проверить, нарушаются нормы или нет. При этом стоит учитывать, что в квартире соседей уровень шума от прибора будет ниже.
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Статья 22.12. Нарушение правил пользования жилыми помещениями
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Совершение действий, нарушающих покой других граждан в жилом доме или создающих вибрацию и шум, в период с 23 до 7 часов, влечёт наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин.
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Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечёт наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.
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Если же официальные замеры показывают, что шум в норме, а соседи продолжают жаловаться, эксперт видит два возможных решения. Первый — улучшить звукоизоляцию в помещении, где установлен прибор, например, постелив специальный антивибрационный коврик. Второй, более кардинальный, — заменить бытовую технику на современную модель с низким уровнем шума.
Кстати, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, можно ли мыться при включённой рядом стиралке.
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