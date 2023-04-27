ГАИшники устроили рейды по домам белорусов. К кому приходят?

Опубликовано: 27.04.2023 08:51 , Обновлено: 22.05.2024

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными исполнителями ходят по домам белорусов, которые нарушили Правила дорожного движения (ПДД). Но не по всем.

Речь идет только о тех людях, которые вовремя не заплатили штраф. О проведении специальных рейдов рассказали в ГАИ Гродненской области.

[info_b]К слову, устраивают подобные рейды постоянно. И не только на Гродненщине, но и во всех регионах Беларуси.[/info_b]

Как отметили инспекторы, по закону белорусы должны оплатить штраф в течение 30 суток после вступления постановления о наложении административного взыскания в законную силу. Но не все нарушители делают это вовремя, а кто-то вообще не собирается.

Если белорус не оплатил штраф за отведенный месяц, то электронная система автоматически добавляет к штрафу 2 базовые величины (сейчас 74 рубля) и направляет постановление на принудительное исполнение.

После сотрудники и судебные исполнители могут прийти к штрафникам сами для того, чтобы:

«проверить имущественное положение должников в рамках исполнительных производств»;

«взыскать штраф у должника или наложить арест на определенного вида имущество».

Кстати, как ранее рассказывали в Минском райисполкоме, постановление о взыскании штрафа могут направить по месту получения зарплаты и приравненных к ней доходов. Но если официальных доходов нет, судебный исполнитель имеет право: