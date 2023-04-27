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ГАИшники устроили рейды по домам белорусов. К кому приходят?

ГАИшники устроили рейды по домам белорусов. К кому приходят?
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Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными исполнителями ходят по домам белорусов, которые нарушили Правила дорожного движения (ПДД). Но не по всем.

Речь идет только о тех людях, которые вовремя не заплатили штраф. О проведении специальных рейдов рассказали в ГАИ Гродненской области.

[info_b]К слову, устраивают подобные рейды постоянно. И не только на Гродненщине, но и во всех регионах Беларуси.[/info_b]

Как отметили инспекторы, по закону белорусы должны оплатить штраф в течение 30 суток после вступления постановления о наложении административного взыскания в законную силу. Но не все нарушители делают это вовремя, а кто-то вообще не собирается.

Если белорус не оплатил штраф за отведенный месяц, то электронная система автоматически добавляет к штрафу 2 базовые величины (сейчас 74 рубля) и направляет постановление на принудительное исполнение.

После сотрудники и судебные исполнители могут прийти к штрафникам сами для того, чтобы:

  • «проверить имущественное положение должников в рамках исполнительных производств»;
  • «взыскать штраф у должника или наложить арест на определенного вида имущество».

Кстати, как ранее рассказывали в Минском райисполкоме, постановление о взыскании штрафа могут направить по месту получения зарплаты и приравненных к ней доходов. Но если официальных доходов нет, судебный исполнитель имеет право:

  • наложить арест на имущество;
  • арестовать (эвакуировать) транспортное средство;
  • отключить мобильную связь;
  • ограничить в праве на управление транспортом или маломерным судном;
  • временно запретить охотиться;
  • сделать вас «невыездным»;
  • и другое.
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