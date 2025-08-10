Ещё одна иностранная авиакомпания начала полеты в Минск

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Опубликовано: 10.08.2025 10:25 , Обновлено: 10.08.2025

В Минском международном аэропорту сообщили, что казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запустила регулярные рейсы Алматы-Минск-Алматы. По случаю первого полета в Минске устроили торжественный прием с водной аркой.

В Минск казахстанский авиаперевозчик отправил недавно приобретенный Boeing 737 MAX 8. По данным администрации аэропорта, рейсы будут совершаться два раза в неделю - по средам и в воскресенье.

Что примечательно, прибытие в точку назначения самолёта будет не поздно ночью, как это часто заведено у “Белавиа”.

DV807 Алматы — Минск (05:30-09:00); DV808 Минск — Алматы (10:00-17:05).

























[infb]Boeing 737 MAX — четвёртое поколение пассажирских самолётов Boeing 737 средней дальности, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation.

19 февраля 2021 года казахстанская авиакомпания SCAT Airlines первой за пределами американского континента возобновила выполнение регулярных коммерческих авиарейсов на Boeing 737 MAX после почти двухлетнего запрета (с 13 марта 2019 года) после двух аварий с данным типом самолётов.

Так, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился, 189 человек погибло. Позднее, 10 марта 2019 года разбился самолёт Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой, 157 человек погибло.

Как установило следствие, в обоих случаях причиной катастрофы стало действие системы MCAS на самолётах. Инженеры Boeing впоследствии внесли изменения, необходимые для безопасных полетов.[/infb]

Ранее Telegraf.news писал, что национальный авиаперевозчик “Белавиа” 1 августа раскрыл секрет, куда будет летать самый вместительный самолёт своего воздушного флота — дальнемагистральный Airbus А330-200, который компания приобрела в начале этого года.

В пресс-службе компании объявили, что первый из трёх купленных «Белавиа» самолётов Airbus будет летать по маршруту Минск-Дубай-Минск.

В «Белавиа» объявили, куда полетит их новый Airbus