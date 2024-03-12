Из российского интернет-магазина товаров для дома "утекли" личные данные 270 белорусов
В российском интернет-магазине, который специализируется на товарах для дома, сотрудники получили нелегальный доступ к личной информации почти трёх сотен белорусов. Об этом завили в Центре персональных данных.
Несанкционированный доступ к базе данных получили сотрудники российского онлайн-магазина Kuchenland. По информации официального Telegram-канала Центра персональных данных, в сеть “утекла” личная информация 270 жителей Беларуси.
Напомним, к персональным данным относятся:
- имя;
- фамилия;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- дата рождения.
В Центре предупредили, что нужно быть бдительным при поступлении телефонных звонков, рассылок и запросов с незнакомых номеров. Также белорусам рекомендовали не рассказывать лишнюю информацию о себе и близких третьим лицам.
Ранее Телеграф писал, что один из жителей Беларуси пожаловался на сеть магазинов “Три цены” в Национальный центр защиты персональных данных. Там провели проверку и выявили ряд нарушений.
Популярная в Беларуси сеть дискаунтеров получила предупреждение. Что грозит?