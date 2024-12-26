Из общежития в Витебске эвакуировали 78 человек. Что произошло?

Опубликовано: 26.12.2024 11:20 , Обновлено: 26.12.2024

26 декабря в 7:35 спасатели МЧС эвакуировали 78 человек из общежития Витебского государственного технологического колледжа на улице Гагарина. Причиной эвакуации стал пожар в одной из комнат на втором этаже.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что в комнате горят постельные принадлежности. Возгорание было оперативно ликвидировано.

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Как [link href=“https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/475048/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в МЧС, эвакуация проводилась из соседних комнат, а также с верхних этажей. Пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Администрации президента Дмитрий Крутой предложил снести горевший 13 декабря торговый центр «Беларусь» в Витебске.

Горевший в Витебске ТЦ предложили снести