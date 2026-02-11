Из Минска запустили новый прямой автобус в Польшу. Узнали цену билета

Опубликовано: 11.02.2026 14:53 , Обновлено: 11.02.2026

Из Минска в Польшу начал ходить ещё один рейсовый автобус. Он идёт раз в неделю в польский Краков через Брест, Барановичи, Варшаву. Посмотрели, во сколько обойдётся белорусам поездка на выходные в соседнюю страну.

О новом автобусном рейсе в польский Краков порталу Office Life рассказали представители сервиса бронирования билетов «Атлас Бас»:

из Минска автобус будет выезжать глубокой ночью в субботу - в 02:30,

обратный рейс из Кракова - вечером воскресенья, в 20:40.

Стоимость билета в одну сторону составит 220 рублей, то есть самостоятельный “тур выходного дня” обойдётся белорусам не меньше чем в 440 рублей.

Кстати, в декабре прошлого года в Беларуси появится свой “кругосветный” автобусный маршрут. Его протяжённость составляет почти 600 км, а проехать без пересадок на нём можно через четыре области из одного областного центра в другой. Узнали, сколько будут проводить пассажиры “белорусской кругосветки” в пути, как часто будут выполняться рейсы и почём билеты?

В Беларуси открыли «кругосветный» автобусный маршрут на 600 км. Сколько в пути и почём билеты?