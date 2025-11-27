В Беларуси открыли «кругосветный» автобусный маршрут на 600 км. Сколько в пути и почём билеты?

Опубликовано: 27.11.2025 16:11 , Обновлено: 27.11.2025

Уже с 5 декабря в Беларуси появится свой "кругосветный" автобусный маршрут. Его протяжённость составит почти 600 км, а проехать без пересадок на нём можно будет через четыре области из одного областного центра в другой. Узнали, сколько будут проводить пассажиры "белорусской кругосветки" в пути, как часто будут выполняться рейсы и почём билеты?

Такой длинный маршрут, который точно претендует на звание самого длинного автобусного маршрута в регулярном сообщении Беларуси, свяжет Гродно и Гомель, рассказали порталу Office Life в сервисе бронирования билетов «Атлас Бас».

Первый рейс намечен на 5 декабря, а всего автобус будет ходить по новому прямому маршруту два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. По крайней мере пока - в компании пообещали проанализировать спрос на билеты после запуска маршрута и при необходимости добавить ещё рейсов. Ориентировочное время в пути на “белорусской кругосветке” составит 7 часов и 37 минут:

из Гродно автобус будет выезжать по графику 05:00,

обратный рейс из Гомеля — в 18:10.

По пути следования автобус будет заезжать в Щучин и Лиду Гродненской области, а также в Бобруйск на Могилёвщине.

На маршрут планируют вывести большой автобус, а поездка из Гродно до Гомель или обратно обойдётся в 70 рублей .

Ранее Telegraf.news рассказал, что в настоящее время в Беларуси разрабатывают единую государственную систему, через которые белорусы смогут бронировать и покупать билеты на автобусы и маршрутки. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси уже назвали дату, когда её планируется запустить.

Когда в Беларуси заработает единая система заказа билетов на маршрутки? Минтранс назвал дату