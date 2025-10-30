Иванец пообещал кратно увеличить число студентов из Африки в белорусских вузах

Опубликовано: 30.10.2025 14:33 , Обновлено: 30.10.2025

Министр образования Андрей Иванец заявил о планах ведомства кратно увеличить количество студентов из африканских стран, которые проходят обучение в белорусских вузах. Сейчас их число не превышает 2,6 тыс. человек.

Африканский континент Иванец назвал “одним из наиболее динамично развивающихся” на сегодняшний день, поэтому специалисты с высшим образованием в тех странах очень востребованы. По информации Министерства образования, сегодня в белорусских вузах для них готовят инженеров, специалистов в сельском хозяйстве, медиков и специалистов по целому ряду других направлений и специальностей.

Экспорт образовательных услуг Иванец назвал очень важным направлением деятельности профильного министерства и заявил об “амбициозной задаче” - кратно нарастить количество студентов из африканских стран.

Добиться этой цели глава ведомства планирует, в частности, за счёт перехода к “системному” экспорту образовательных услуг. Так, если сейчас иностранные студенты поступают в белорусские вузы и колледжи главным образом по индивидуальным заявкам, то в ближайшем будущем Иванец рассчитывает на заключение с конкретными странами двусторонних договоров на уровне университетов. Это позволило бы упростить процедуру поступления в иностранный вуз для самих абитуриентов и, как полагают в белорусском Минобре, увеличить общее число желающих получать образование в Республике.

В качестве позитивного примера успешного сотрудничества в этой сфере Иванец привёл Зимбабве. Из этой страны Беларусь не только привлекает новых студентов, но и наладила “очень динамичное” взаимодействие по стажировкам профессорско-преподавательского состава.

“Те преподаватели, которые будут на системной основе проходить стажировки в наших университетах, они будут фактическими проводниками нашего образования на этот континент”, - заявил Иванец.

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