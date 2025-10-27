ОБЭП задержал за «системные» взятки главу госпредприятия на Могилёвщине, которое отвечает за школьное питание

Опубликовано: 27.10.2025 13:33 , Обновлено: 27.10.2025

В пресс-службе МВД 27 октября рассказали об очередном факте "системной деловой коррупции", который удалось вычислить сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Фигурантом уголовных дел за взятки в крупном размере на этот раз стал руководитель одного из госпредприятий по организации питания в учреждениях образования.

Как пояснил начальник УБЭП УВД Могилевщины Владимир Белоножко, 33-летнего руководителя задержали с поличным, в момент получения очередной взятки. Общую сумму материальной “благодарности”, которую, по данным правоохранителей, успел получить руководитель госпредприятия, превысила 25 тыс. рублей.

По версии следствия, деньги мужчина получал от коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей “за лоббирование их интересов” - содействие в заключении договоров на оказание услуг государственному предприятию, которое он возглавлял.

По словам Белоножко, задержанному за получение взятки в крупном размере может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время милиция пытается установить другие эпизоды в рамках этого дела.

Вопрос о наведении порядка в организации питания в учреждениях образования на прошлой неделе поднял на совещании с руководством Совета министров глава государства. Александр Лукашенко заявил, что этот вопрос находится на его постоянном контроле.