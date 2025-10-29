Итальянский визовый центр решил вернуть запись по живой очереди. Когда?

Опубликовано: 29.10.2025 07:54 , Обновлено: 29.10.2025

Итальянский визовый центр в Минске объявил о возобновлении личной регистрации в “живой очереди”. Узнали, когда возобновят запись и какие изменения ждут белорусских туристов, подающих документы на шенгенскую визу.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте визового центра TLScontact, запись для всех жителей Беларуси в «живую очередь», приостановленную в январе этого года, снова откроют 14 ноября 2025 года .

В компании предупредили, что процедуру записи несколько изменят, однако как именно - пока не уточнили. Подробности новой процедуры пообещали расписать в ближайшие дни. Однако в визовом центре сразу предупредили, что пройти обязательную процедуру проверки онлайн будет нельзя.

[inf]Согласно официальной статистике Еврокомиссии, Италия по итогам прошлого года оказалась на втором месте по количеству шенгенских виз, открытых гражданам Беларуси - 49 588. Больше шенгенских виз в 2024 году белорусам открыла только Германия — 50 459.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 12 октября в странах Евросоюза начали использовать новую систему контроля для туристов, въезжающих в страны Шенгенской зоны. Электронная регистрация биометрических данных въезжающих в ЕС и выезжающих из него коснется всех неграждан Евросоюза, в том числе и белорусов.

Началось. ЕС запустил новую систему контроля на границе. Коснется и белорусов