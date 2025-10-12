Началось. ЕС запустил новую систему контроля на границе. Коснется и белорусов

Опубликовано: 12.10.2025 09:59 , Обновлено: 12.10.2025

Страны Евросоюза с воскресенья, 12 октября, после нескольких переносов начали использовать новую систему контроля для туристов, въезжающих в страны Шенгенской зоны. Электронная регистрация биометрических данных въезжающих в ЕС и выезжающих из него коснется всех неграждан Евросоюза, в том числе и белорусов.

Автоматизированная система въезда/выезда ЕС (EES) будет хранить отсканированные копии паспортов путешественников, а также их отпечатки пальцев и фотографии.

В Евросоюзе надеются, что новая система поможет контролировать время пребывания иностранцев, отправлять им уведомления об истечении срока действия визы. Кроме того, EES должна помочь в выявлении нарушителей.

Теперь белорусам необходимо будет предоставить свои персональные данные при первом прибытии в Шенгенскую зону (все страны ЕС, кроме Ирландии и Кипра, но включая Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн). При последующих поездках потребуется только распознавание лица.

Из особенностей старта работы системы стоит отметить то, что она не начнет работать на всех контрольно-пропускных пунктах одновременно. Евросоюз дал странам 6 месяцев на постепенное внедрение. Полноценно EES должна заработать на всех границах и пограничных пунктах ЕС к 10 апреля 2026 года.