Италия уменьшила список документов на шенген для белорусов

Опубликовано: 13.10.2024 16:32 , Обновлено: 13.10.2024

Посольство Италии в Беларуси уменьшило список документов, необходимых для получения шенгенской визы. Соответствующая информация появилась на сайте дипломатического представительства.

Сперва в посольстве подчеркнули, что документы на получение визы можно подать только в бумажном виде. А вот что предоставлять для получения шенгена больше не нужно:

Документы о финансовых средствах для несовершеннолетних, которые путешествуют с родителем, оплачивающим поездку. Однако нужно предоставить спонсорское письмо с подписью родителя, который возьмет на себя расходы. То же самое касается подтверждения финансов для супруга (супруги), который (-ая) путешествует с супругой(-ом)-спонсором. Но снова потребуется спонсорское письмо от того, кто будет оплачивать поездку. При этом такая норма применима только в случае зарегистрированного брака. Билеты (при поездке на автобусе) или водительское удостоверение водителя/ документы на авто (при поездке на машине), подтверждающие проезд из Минска в ближайший аэропорт вылета. Подтверждение места проживания в транзитных странах. Электронный ключ индивидуального предпринимателя (достаточно первой страницы сертификата электронной цифровой подписи). Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость или земельные участки в Беларуси.

[info_b]В итальянском посольстве отметили, что спонсорское письмо можно написать от руки при подаче документов на визу. При этом подтверждение средств потребуется, если спонсор не отправится в поездку с несовершеннолетним ребенком или супругой (-ом). [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что визовый центр TLSContact рассказал в августе, что некоторым белорусам придется собрать дополнительные документы для подачи на визу в Италию. Но речь идет только о второй и последующих попытках. Так, от белорусов, которые ранее получали визы в Италию, потребуют предоставить оплаченные билеты в эту страну, выписку с банковского счета, показывающую расходы там, и не только.

Италия начала требовать от белорусов дополнительные документы при подаче на визу. Но не от всех